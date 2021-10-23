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    Болонья — Милан прямая трансляция 23.10.2021, смотреть онлайн

    Болонья — Милан: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Болонья Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Болонья» — «Милан» в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Болонья» — «Милан» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Болонья»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Болонья — Милан.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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