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    Анчелотти: Думаю, пришло время выиграть игру на «Камп Ноу»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч против «Барселоны» в 10 туре Примеры.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Волноваться — это нормально, и испытывать иногда страх тоже. Это хорошие чувства. Если вы не боитесь, то встречая льва вы идёте к нему, думая, что это кошка. Страх — это хорошее чувство.

    Но уверенность необходима. На мой взгляд, у меня сильная команда с игроками, обладающими не только хорошими техническими или физическими качествами, но, и психологическими тоже.

    Иногда боишься перед игрой, иногда перед тренировкой, иногда после. Это постоянное чувство. Но это хорошо, а не плохо. К счастью, лично я никогда не испытываю страха перед игрой. В жизни есть вещи похуже, чем проигрыш в матче.

    Думаю, пришло время выиграть игру на "Камп Ноу". Но это всего лишь три очка. Нужно бороться за каждое очко, не только в матче против "Барселоны", если мы хотим выиграть чемпионат», — цитирует Анчелотти EPSN.

    Поединок состоится 24 октября в Барселоне. Начало в 17:15 по мск.

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