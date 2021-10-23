Анчелотти: Думаю, пришло время выиграть игру на «Камп Ноу»

Главный тренер «Реала»прокомментировал предстоящий матч против «Барселоны» в 10 туре Примеры.

«Волноваться — это нормально, и испытывать иногда страх тоже. Это хорошие чувства. Если вы не боитесь, то встречая льва вы идёте к нему, думая, что это кошка. Страх — это хорошее чувство.

Но уверенность необходима. На мой взгляд, у меня сильная команда с игроками, обладающими не только хорошими техническими или физическими качествами, но, и психологическими тоже.

Иногда боишься перед игрой, иногда перед тренировкой, иногда после. Это постоянное чувство. Но это хорошо, а не плохо. К счастью, лично я никогда не испытываю страха перед игрой. В жизни есть вещи похуже, чем проигрыш в матче.

Думаю, пришло время выиграть игру на "Камп Ноу". Но это всего лишь три очка. Нужно бороться за каждое очко, не только в матче против "Барселоны", если мы хотим выиграть чемпионат», — цитирует Анчелотти EPSN.

Поединок состоится 24 октября в Барселоне. Начало в 17:15 по мск.