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    Торино — Дженоа прямая трансляция 22.10.2021, смотреть онлайн

    Торино — Дженоа: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол Серия A Торино Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:30 начнётся прямая трансляция матча «Торино» — «Дженоа» в Серии А.

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    В турнирной таблице «Торино» занимает 12 место с 8 очками, «Дженоа» — 18 место с 6 очками.

    Последний матч между собой: «Торино» — «Дженоа» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Торино»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торино» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 2.06.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Торино» — «Дженоа».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Торино» и «Дженоа» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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