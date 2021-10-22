В ПСЖ ждут дебюта Рамоса в ноябре

Дебют испанского защитниказа французскийоткладывается, передает Le Parisien.

Как источник утверждает, что опытный футболист не сыграет в октябре. В парижском гранде рассчитывают, что 35-летний игрок сможет повести первый матч за команду в следующем месяце.

В настоящий момент испанец тренируется по индивидуальной программе, а в начале следующей недели ожидается, что он присоединится к занятиям в общей группе. Защитник продолжает восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы

Напомним, что Серхио пополнил ряды ПСЖ в летнее трансферное окно. Он перебрался в Париж из мадридского «Реала» на правах свободного агента.