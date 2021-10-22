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    В ПСЖ ждут дебюта Рамоса в ноябре

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    Дебют испанского защитника Серхио Рамоса за французский ПСЖ откладывается, передает Le Parisien.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    Как источник утверждает, что опытный футболист не сыграет в октябре. В парижском гранде рассчитывают, что 35-летний игрок сможет повести первый матч за команду в следующем месяце.

    В настоящий момент испанец тренируется по индивидуальной программе, а в начале следующей недели ожидается, что он присоединится к занятиям в общей группе. Защитник продолжает восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы

    Напомним, что Серхио пополнил ряды ПСЖ в летнее трансферное окно. Он перебрался в Париж из мадридского «Реала» на правах свободного агента.

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