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    Пике поделился мыслями об «Эль Класико»

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    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал предстоящий матч с «Реалом» в 10 туре Примеры.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    «Результат класико — это больше, чем три очка. Победа над постоянным противником воодушевляет и придает силу и уверенность. Выиграв класико, ты выходишь на следующие матчи сильнее. В этой игре нет фаворитов.

    Такие клубы, как "Барса" и "Реал", всегда нуждаются в топ-игроке, который способен решить исход матча и умеет забивать. Из "Барсы" ушел самый важный футболист в истории футбола, Лео Месси. Мы должны оставаться реалистами», — цитирует Пике Mundo Deportivo.

    Команды сыграют в воскресенье, 24 октября. Матч начнется в 17:15 по мск.

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