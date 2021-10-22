Пике поделился мыслями об «Эль Класико»

Защитник «Барселоны»прокомментировал предстоящий матч с «Реалом» в 10 туре Примеры.

«Результат класико — это больше, чем три очка. Победа над постоянным противником воодушевляет и придает силу и уверенность. Выиграв класико, ты выходишь на следующие матчи сильнее. В этой игре нет фаворитов.

Такие клубы, как "Барса" и "Реал", всегда нуждаются в топ-игроке, который способен решить исход матча и умеет забивать. Из "Барсы" ушел самый важный футболист в истории футбола, Лео Месси. Мы должны оставаться реалистами», — цитирует Пике Mundo Deportivo.

Команды сыграют в воскресенье, 24 октября. Матч начнется в 17:15 по мск.