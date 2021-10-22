Арсенал Лондон — Астон Вилла: смотреть онлайн трансляцию 22.10.2021

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Арсенал Лондон» занимает 12 место с 11 очком, «Астон Вилла» — 13 место с 10 очками.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Арсенал Лондон» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 1.92.

Календарь и таблица АПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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