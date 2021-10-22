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    Амброзини: Дзюба был бесполезен в матче с «Ювентусом»

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    Бывший футболист «Милана» Массимо Амброзини признался, что его разочаровала игра нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче с «Ювентусом» (0:1).

    Артем Дзюба в матче с «Ювентусом»
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    Артем Дзюба в матче с «Ювентусом»

    «Честно говоря, ждал в стартовом составе Азмуна, а не Дзюбу, который оказался совершенно бесполезен.

    У него явно не пошло, да и какая от форварда с его характеристиками в принципе польза, если он вынужденно действовал так далеко от чужих ворот?!

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    Конкретно по этой встрече отдал бы предпочтение Малкому, хотя мне говорили, что Клаудиньо быстро и неплохо вписался в состав русской команды, не уступает в полезности своему соотечественнику», — приводит слова Амброзини «Спорт-Экспресс».

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