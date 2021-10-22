Амброзини: Дзюба был бесполезен в матче с «Ювентусом»

Бывший футболист «Милана»признался, что его разочаровала игра нападающего «Зенита»в матче с(0:1).

«Честно говоря, ждал в стартовом составе Азмуна, а не Дзюбу, который оказался совершенно бесполезен.

У него явно не пошло, да и какая от форварда с его характеристиками в принципе польза, если он вынужденно действовал так далеко от чужих ворот?!

Странно, что Сердар не поднялся со скамейки запасных раньше: иранец внес свежую струю в игру "Зенита" на чужой половине поля.

Конкретно по этой встрече отдал бы предпочтение Малкому, хотя мне говорили, что Клаудиньо быстро и неплохо вписался в состав русской команды, не уступает в полезности своему соотечественнику», — приводит слова Амброзини «Спорт-Экспресс».