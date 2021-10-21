Зеедорф считает победу «Ювентуса» над «Зенитом» заслуженной

Бывший футболист, ныне работающий экспертом, прокомментировал победу «Ювентуса» над «Зенитом» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«"Ювентус" играл не очень хорошо. Я считаю, что они должны улучшаться, особенно в атаке. Однако бьянконери заслужили победу, потому что они почти не рисковали и максимально использовали свои навыки в атаке», — цитирует Зеедорфа пресс-служба УЕФА.

После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

В следующем туре «Зенит» и «Ювентус» встретятся между собой в Турине. Матч пройдет 2 ноября.