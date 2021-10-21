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    Зеедорф считает победу «Ювентуса» над «Зенитом» заслуженной

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    Бывший футболист Кларенс Зеедорф, ныне работающий экспертом, прокомментировал победу «Ювентуса» над «Зенитом» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Кларенс Зеедорф
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    Кларенс Зеедорф

    «"Ювентус" играл не очень хорошо. Я считаю, что они должны улучшаться, особенно в атаке. Однако бьянконери заслужили победу, потому что они почти не рисковали и максимально использовали свои навыки в атаке», — цитирует Зеедорфа пресс-служба УЕФА.

    После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

    В следующем туре «Зенит» и «Ювентус» встретятся между собой в Турине. Матч пройдет 2 ноября.

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