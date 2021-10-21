Витесс — Тоттенхэм прямая трансляция 21.10.2021, смотреть онлайн

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G Лиги конференций.

В турнирной таблице «Витесс» занимает 3 место с 3 очками, «Тоттенхэм» — 1 место с 4 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Тоттенхэм»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Витесс» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

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