ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Ювентус»Класс бьет порядок. «Зенит» играл с «Юве» на ничью и получил поражение
  • 13:15
    • Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
  • 12:25
    • «Вы должны понять Артема». Азмун призвал не критиковать Дзюбу за отказ играть за сборную России
  • 12:12
    • Полиция задержала экс-главу фан-клуба «Спартака» за избиение журналиста после матча с «Лестером»
  • 11:52
    • Нагельсманн заразился коронавирусом, несмотря на полную вакцинацию
  • 11:37
    • Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА на 33-е место
    Все новости спорта

    Уткин: Дзюба — кот Матроскин, а не лев

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который сравнил себя со львом.

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    «Обновление "Зенита" выражается в том, что все менее и менее актуальным становится наличие Артема Дзюбы в составе. Дзюба очень неплохо сыграл в Туле против "Арсенала" в чемпионате России. Но после этого…

    Подавляющее большинство высказывалось о том, что Дзюбе просто незачем выходить против "Ювентуса". Потому что там де Лигт и Бонуччи в центре обороны, и Дзюба не сможет использовать свои сильные стороны в матче против "Ювентуса". И мы увидели это в полной мере.

    К сожалению, все это происходило не на фоне слов уважаемых аналитиков, тактических гиков, фриков и спецов, а на фоне предматчевого интервью Дзюбы, который напомнил, что у льва не бывает паспорта.

  • Дзюба о мотивации: У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет определенного потолка
  • Читайте по теме

    • Глубокая мысль. У льва много чего еще не бывает. Если для Дзюбы настолько важна тема льва, может, ему стоит сменить паспорт? Ведь Лев — это имя, признанное даже в святцах. Лев Дзюба — это же прекрасно звучит.

    Давайте разберемся. Лев никогда не говорит глупостей, потому что он вообще не говорит. В остальном у него много минусов — он нестриженный, довольно сильно воняет, ведет такой разнузданный в сексуальном смысле образ жизни. Ведь всем известно, что львы живут не парами. Это не альбатросы, которые по легенде сохраняют верность друг другу до конца жизни. Львы живут прайдами, свободной сексуальной жизнью.

    Может быть, слишком заманчивая параллель для правды жизни? Я помню фотографию в инстаграме Дзюбы, его фотографию с подписью "Муфаса". Вы знаете, Муфаса плохо кончил. Паспорта у него не было, но его подвела старость.

    Лев же, кроме того, что он царь зверей, еще и герой одной распространенной поговорки о том, что осел пинает одряхлевшего льва. Но главное, если у льва нет паспорта, кого он вам напоминает больше всего в нашем русском фольклоре? Я не смогу сказать голосом Олега Павловича Табакова: "Усы, лапы, хвост — вот мои документы". Это кот Матроскин.

    Помните, у "Зенита" была претенциозная кампания перед Лигой чемпионов про морскую команду, Дзюба был там морским офицером. Композиция закольцована. У льва нет паспорта, у Матроскина нет. Образ Матроскина, мне кажется, здесь наиболее точен, хотя и отличается очень сильно в сторону обаяния. Обратите внимание, что образ Дзюбы пошел в сторону выправления только в момент, когда он замолчал. Когда он заговорил, это все опять возникло.

    Дзюбу нельзя упрекнуть в отсутствии самоотдачи — он возвращался на угловые, в невыполнении какого-то тактического задания. Но было очевидно, что ему на поле просто нет места, что борьбу защитникам "Ювентуса" он проигрывает практически всегда.

    Лев — это не тот, кто говорит, что он не стареет, а тот, кто стареет достойно», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Локомотив» выиграть у «Галатасарая»?
  • «Локомотив» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Тоттенхэм» не сможет выиграть у «Витесса»?
  • «Витесс» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Карабах» с «Кайратом» огорчат друг друга?
  • «Карабах» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Витесс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Карабах — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лацио — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСВ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры