Уткин: Дзюба — кот Матроскин, а не лев

Известный блогерпрокомментировал слова нападающего «Зенита», который сравнил себя со львом.

«Обновление "Зенита" выражается в том, что все менее и менее актуальным становится наличие Артема Дзюбы в составе. Дзюба очень неплохо сыграл в Туле против "Арсенала" в чемпионате России. Но после этого…

Подавляющее большинство высказывалось о том, что Дзюбе просто незачем выходить против "Ювентуса". Потому что там де Лигт и Бонуччи в центре обороны, и Дзюба не сможет использовать свои сильные стороны в матче против "Ювентуса". И мы увидели это в полной мере.

К сожалению, все это происходило не на фоне слов уважаемых аналитиков, тактических гиков, фриков и спецов, а на фоне предматчевого интервью Дзюбы, который напомнил, что у льва не бывает паспорта.

Глубокая мысль. У льва много чего еще не бывает. Если для Дзюбы настолько важна тема льва, может, ему стоит сменить паспорт? Ведь Лев — это имя, признанное даже в святцах. Лев Дзюба — это же прекрасно звучит.

Давайте разберемся. Лев никогда не говорит глупостей, потому что он вообще не говорит. В остальном у него много минусов — он нестриженный, довольно сильно воняет, ведет такой разнузданный в сексуальном смысле образ жизни. Ведь всем известно, что львы живут не парами. Это не альбатросы, которые по легенде сохраняют верность друг другу до конца жизни. Львы живут прайдами, свободной сексуальной жизнью.

Может быть, слишком заманчивая параллель для правды жизни? Я помню фотографию в инстаграме Дзюбы, его фотографию с подписью "Муфаса". Вы знаете, Муфаса плохо кончил. Паспорта у него не было, но его подвела старость.

Лев же, кроме того, что он царь зверей, еще и герой одной распространенной поговорки о том, что осел пинает одряхлевшего льва. Но главное, если у льва нет паспорта, кого он вам напоминает больше всего в нашем русском фольклоре? Я не смогу сказать голосом Олега Павловича Табакова: "Усы, лапы, хвост — вот мои документы". Это кот Матроскин.

Помните, у "Зенита" была претенциозная кампания перед Лигой чемпионов про морскую команду, Дзюба был там морским офицером. Композиция закольцована. У льва нет паспорта, у Матроскина нет. Образ Матроскина, мне кажется, здесь наиболее точен, хотя и отличается очень сильно в сторону обаяния. Обратите внимание, что образ Дзюбы пошел в сторону выправления только в момент, когда он замолчал. Когда он заговорил, это все опять возникло.

Дзюбу нельзя упрекнуть в отсутствии самоотдачи — он возвращался на угловые, в невыполнении какого-то тактического задания. Но было очевидно, что ему на поле просто нет места, что борьбу защитникам "Ювентуса" он проигрывает практически всегда.

Лев — это не тот, кто говорит, что он не стареет, а тот, кто стареет достойно», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.