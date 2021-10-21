Рапид В — Динамо З прямая трансляция 21.10.2021, смотреть онлайн

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги Европы.

В турнирной таблице «Рапид В» занимает 4 место с 0 очками, «Динамо З» — 2 место с 3 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Динамо З»).

Календарь и таблица Лиги Европы

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рапид В» — «Динамо З» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

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