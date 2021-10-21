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    Портленд Тимберс — Ванкувер Уайткэпс прямая трансляция 21.10.2021, смотреть онлайн

    Портленд Тимберс — Ванкувер Уайткэпс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Футбол MLS
    В 05:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Портленд Тимберс» — «Ванкувер Уайткэпс» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Ванкувер Уайткэпс» — «Портленд Тимберс» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Портленд Тимберс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Портленд Тимберс — Ванкувер Уайткэпс.

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