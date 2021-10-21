Петржела: «Зенит» играл в слишком трусливый футбол

Бывший главный тренер «Зенита»высказался после поражения от «Ювентуса» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

«Ничего другого и не могло получиться. "Зенит" играл в слишком трусливый футбол с кучей защитников. Максимум, что могли добиться — ничья. К сожалению, "Ювентус" в конце забил. А ведь были шансы, потому что итальянский клуб до этого играл невнятно.

"Ювентус" лучше как команда, вот и все. "Зенит" реально слабее, на большие команды у них совершенно нет сил. Чтобы обыгрывать такие клубы, "Зенит" должен творить чудеса. Но, увы, его не случилось.

Надо выигрывать "Мальме" в ответной игре, и третье место будет в кармане. Уверен, что на плей-офф у "Зенита" уже нет шансов. Сейчас это максимум», — цитирует Петржелу Sport24.

После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

В следующем туре «Зенит» и «Ювентус» встретятся между собой в Турине. Матч пройдет 2 ноября.