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    «Зенит» — «Ювентус»Класс бьет порядок. «Зенит» играл с «Юве» на ничью и получил поражение
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    Петржела: «Зенит» играл в слишком трусливый футбол

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался после поражения от «Ювентуса» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

    Властимил Петржела
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    Властимил Петржела

    «Ничего другого и не могло получиться. "Зенит" играл в слишком трусливый футбол с кучей защитников. Максимум, что могли добиться — ничья. К сожалению, "Ювентус" в конце забил. А ведь были шансы, потому что итальянский клуб до этого играл невнятно.

    "Ювентус" лучше как команда, вот и все. "Зенит" реально слабее, на большие команды у них совершенно нет сил. Чтобы обыгрывать такие клубы, "Зенит" должен творить чудеса. Но, увы, его не случилось.

    Надо выигрывать "Мальме" в ответной игре, и третье место будет в кармане. Уверен, что на плей-офф у "Зенита" уже нет шансов. Сейчас это максимум», — цитирует Петржелу Sport24.

    После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

    В следующем туре «Зенит» и «Ювентус» встретятся между собой в Турине. Матч пройдет 2 ноября.

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