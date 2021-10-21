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    Миннесота Юнайтед — Филадельфия Юнион прямая трансляция 21.10.2021, смотреть онлайн

    Миннесота Юнайтед — Филадельфия Юнион: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол MLS
    В 03:00 начнётся прямая трансляция матча «Миннесота Юнайтед» — «Филадельфия Юнион» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Филадельфия Юнион» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Миннесота Юнайтед» — «Филадельфия Юнион».

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