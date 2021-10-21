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    Мидтьюлланн — Црвена Звезда: смотреть онлайн трансляцию 21.10.2021

    Мидтьюлланн — Црвена Звезда: онлайн-трансляция матча начнется в 19:45

    Футбол Лига Европы Црвена Звезда Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 19:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Мидтьюлланн» — «Црвена Звезда» в группе F Лиги Европы.

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    В турнирной таблице «Мидтьюлланн» занимает 4 место с 1 очком, «Црвена Звезда» — 1 место с 6 очками.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Црвена Звезда». Коэффициент ставки — 3.00.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Црвена Звезда»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Мидтьюлланн — Црвена Звезда.

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