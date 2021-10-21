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    Малафеев о поражении «Зенита» от «Ювентуса»: В пропущенном голе виновата оборона

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    Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Вячеслав Малафеев
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    Вячеслав Малафеев

    «Трудно определить причину поражения, тем более в том матче, где игра была обоюдоострой и, по сути, даже равной.

    "Зенит" очень интересно выглядит, особенно при атакующей паре игроков Малком — Клаудиньо, которые создали достаточно много острых моментов.

    Благодаря домашней победе над "Мальме" у "Зенита" есть шанс попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов, но, безусловно, не все так просто. Чтобы попасть в Лигу Европы, достаточно обыграть шведов.

    Что касается игры Станислава Крицюка, то он в целом играет так, как и должен играть. Он хорошо сыграл в начале второго тайма, когда не дал забить при игре 1 в 1, ну а момент с пропущенным голом — вопрос больше к оборонительным действиям в целом», — приводит слова Малафеева ТАСС.

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