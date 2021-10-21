Маккаби Хф — Славия П: смотреть онлайн трансляцию 21.10.2021

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе E футбольной Лиги конференций.

В турнирной таблице «Маккаби Хф» занимает 4 место с 1 очком, «Славия П» — 2 место с 3 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Маккаби Хф»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Маккаби Хф» — «Славия П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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