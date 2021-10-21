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    • Лукаку и Вернер получили травмы в матче с «Мальме»
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    Лукаку и Вернер получили травмы в матче с «Мальме»

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    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку и Тимо Вернер могут пропустить ближайшие матчи команды из-за травм.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Бельгиец и немец получили повреждения в игре Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

    Лукаку покинул поле в середине первого тайма, а Вернер был заменен за несколько минут до перерыва.

    «Лукаку вывихнул лодыжку. У Вернера мышечная травма бедра. Больше информации будет после обследования», — сказал главный тренер «Челси» Томас Тухель, слова которого приводит Sky Sports.

    В ближайшем матче «Челси» встретится на своем поле с «Норвичем» в рамках чемпионата Англии. Игра пройдет 23 октября в Лондоне.

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