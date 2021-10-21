Лукаку и Вернер получили травмы в матче с «Мальме»

Нападающий «Челси»могут пропустить ближайшие матчи команды из-за травм.

Бельгиец и немец получили повреждения в игре Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Лукаку покинул поле в середине первого тайма, а Вернер был заменен за несколько минут до перерыва.

«Лукаку вывихнул лодыжку. У Вернера мышечная травма бедра. Больше информации будет после обследования», — сказал главный тренер «Челси» Томас Тухель, слова которого приводит Sky Sports.

В ближайшем матче «Челси» встретится на своем поле с «Норвичем» в рамках чемпионата Англии. Игра пройдет 23 октября в Лондоне.