Локомотив — Галатасарай: смотреть онлайн трансляцию 21.10.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе E Лиги Европы.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает 4 место с 1 очком, «Галатасарай» — 1 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Галатасарай» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Локомотив»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Галатасарай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

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