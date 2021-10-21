Лацио — Марсель: смотреть онлайн трансляцию 21.10.2021

В 19:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E Лиги Европы.

В турнирной таблице «Лацио» занимает 2 место с 3 очками, «Марсель» — 3 место с 2 очками.

Последний матч между собой: «Лацио» — «Марсель» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Марсель». Коэффициент ставки — 2.62.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Марсель»).

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