Крицюк: Могли отстоять ничью, но пропустили обидный гол

Вратарь «Зенита»подвел итоги матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с(0:1).

«Сегодня мы больше оборонялись и искали удачу в контратаках. Пропустили обидный гол в конце матча.

Так складывалось, что мы могли отстоять и ничью, и будь мы чуть поудачливее в последних пасах, то могли бы создать больше моментов.

Будем разбирать игру, смотреть ошибки — почему пропускаем, что не получается в атаках, почему не получилось сделать больше, как нужно действовать при позиционных атаках.

Гол? Мы позволяли сопернику совершать много подач без достаточного прессинга. Но пока что я не могу судить — видел только один повтор.

Хотелось бы побольше посмотреть момент с голом. Там можно было сыграть лучше при передаче игроку, один из футболистов "Ювентуса" побежал со второй линии на ближнюю штангу, хорошо пробил.

Пока это всё — надо еще раз смотреть этот эпизод», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».