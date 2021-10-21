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    Крицюк: Могли отстоять ничью, но пропустили обидный гол

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    Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк подвел итоги матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).

    Станислав Крицюк
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    Станислав Крицюк

    «Сегодня мы больше оборонялись и искали удачу в контратаках. Пропустили обидный гол в конце матча.

    Так складывалось, что мы могли отстоять и ничью, и будь мы чуть поудачливее в последних пасах, то могли бы создать больше моментов.

    Будем разбирать игру, смотреть ошибки — почему пропускаем, что не получается в атаках, почему не получилось сделать больше, как нужно действовать при позиционных атаках.

    Гол? Мы позволяли сопернику совершать много подач без достаточного прессинга. Но пока что я не могу судить — видел только один повтор.

    Хотелось бы побольше посмотреть момент с голом. Там можно было сыграть лучше при передаче игроку, один из футболистов "Ювентуса" побежал со второй линии на ближнюю штангу, хорошо пробил.

    Пока это всё — надо еще раз смотреть этот эпизод», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

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