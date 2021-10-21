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    Колорадо Рэпидс — Сиэтл Саундерс: смотреть онлайн трансляцию 21.10.2021

    Колорадо Рэпидс — Сиэтл Саундерс: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

    Футбол MLS
    В 04:00 начнётся прямая трансляция матча «Колорадо Рэпидс» — «Сиэтл Саундерс» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Колорадо Рэпидс» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Колорадо Рэпидс» — «Сиэтл Саундерс».

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    Матч между командами «Колорадо Рэпидс» и «Сиэтл Саундерс» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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