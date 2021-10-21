Канделаки: У «Зенита» все равно хорошие шансы на евровесну

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа»прокомментировала поражениеот(0:1) в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит, к сожалению, уступил "Ювентусу" 0:1. Моментов у нашей команды хватало, в обороне "Зенит" тоже был хорош. Итальянцы провели много времени на нашей половине поля, но практически весь матч не могли создать по-настоящему острый момент.

Одно стандартное положение и один не берущийся удар — так команда Аллегри увозит из Питера три очка.

Шансы на евровесну у нас все равно хорошие, и "Зенит" уже показал, что может играть на уровне сильнейших команд Европы», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

В четвертом туре Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Зенит» на своем поле. Матч пройдет в Турине 2 ноября.