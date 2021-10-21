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    Канделаки: У «Зенита» все равно хорошие шансы на евровесну

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    Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала поражение «Зенита» от «Ювентуса» (0:1) в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Тина Канделаки
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    Тина Канделаки

    «Зенит, к сожалению, уступил "Ювентусу" 0:1. Моментов у нашей команды хватало, в обороне "Зенит" тоже был хорош. Итальянцы провели много времени на нашей половине поля, но практически весь матч не могли создать по-настоящему острый момент.

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    • Шансы на евровесну у нас все равно хорошие, и "Зенит" уже показал, что может играть на уровне сильнейших команд Европы», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

    В четвертом туре Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Зенит» на своем поле. Матч пройдет в Турине 2 ноября.

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