Яблонец — Раннерс прямая трансляция 21.10.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчагруппа D.

В турнирной таблице «Яблонец» занимает 2 место с 3 очками, «Раннерс» — 3 место с 2 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Яблонец» — «Раннерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

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