Глазго Рейнджерс — Брондбю: смотреть онлайн трансляцию 21.10.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе A Лиги Европы.

В турнирной таблице «Глазго Рейнджерс» занимает 4 место с 0 очками, «Брондбю» — 3 место с 1 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Брондбю» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

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