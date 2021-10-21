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    Цинциннати — Чикаго Файр прямая трансляция 21.10.2021, смотреть онлайн

    Цинциннати — Чикаго Файр: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол MLS
    В 02:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Цинциннати» — «Чикаго Файр» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Чикаго Файр» — «Цинциннати» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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