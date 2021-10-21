Будё-Глимт — Рома прямая трансляция 21.10.2021, смотреть онлайн

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги конференций.

В турнирной таблице «Будё-Глимт» занимает 2 место с 4 очками, «Рома» — 1 место с 6 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Рома»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Рома». Коэффициент ставки — 2.02.

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