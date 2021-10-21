Бетис — Байер прямая трансляция 21.10.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Бетис» занимает 2 место с 6 очками, «Байер» — 1 место с 6 очками.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Байер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бетис»).
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