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    «Вы должны понять Артема». Азмун призвал не критиковать Дзюбу за отказ играть за сборную России

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался по поводу отказа Артема Дзюбы играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Дзюба отказался от сборной России? Дзюба — очень хороший игрок, он может помочь сборной России. Он реальный капитан, всегда улучшает свои игровые качества.

    Вы должны понять Дзюбу, потому что он провел много матчей за национальную сборную.

    Надеюсь, у него хорошие отношения с тренером и они думали вместе над этой ситуацией.

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    • Это решение Артема. Если он говорит, что не может помочь сборной, то это так, он не врет, я знаю Дзюбу. Я тоже как-то сказал, что не смогу помочь своей сборной, я не играл три месяца», — приводит слова Азмуна «Чемпионат».

    Напомним, Дзюба отказался играть за сборную России из-за «неоптимальной формы».

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