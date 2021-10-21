«Вы должны понять Артема». Азмун призвал не критиковать Дзюбу за отказ играть за сборную России

Нападающий «Зенита»высказался по поводу отказаиграть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

«Дзюба отказался от сборной России? Дзюба — очень хороший игрок, он может помочь сборной России. Он реальный капитан, всегда улучшает свои игровые качества.

Вы должны понять Дзюбу, потому что он провел много матчей за национальную сборную.

Надеюсь, у него хорошие отношения с тренером и они думали вместе над этой ситуацией.

Это решение Артема. Если он говорит, что не может помочь сборной, то это так, он не врет, я знаю Дзюбу. Я тоже как-то сказал, что не смогу помочь своей сборной, я не играл три месяца», — приводит слова Азмуна «Чемпионат».

Напомним, Дзюба отказался играть за сборную России из-за «неоптимальной формы».