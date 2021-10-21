Анортосис — Флора Таллин: смотреть онлайн трансляцию 21.10.2021

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе B футбольной Лиги конференций.

В турнирной таблице «Анортосис» занимает 4 место с 0 очками, «Флора Таллин» — 3 место с 0 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анортосис» — «Флора Таллин». Коэффициент ставки — 2.10.

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