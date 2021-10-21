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    Аллегри: «Ювентус» мог сыграть лучше, но везет домой победу

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Мы получили отличный результат. Могли сыграть лучше, но постараемся лучше подготовиться к матчу с "Интером" в воскресенье.

    Сегодня что-то удалось лучше, что-то хуже, но домой мы везем победу. Это позволит нам выйти в следующий этап ЛЧ.

    Кулушевски был решителен. Ему нужен был этот гол, чтобы у него появилась уверенность. В последней трети поля нужна большая ясность мысли и более четкое принятие решений. У нас плотный календарь, усталость тоже может влиять на результат», — передает слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

    После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

    В следующем туре «Зенит» и «Ювентус» встретятся между собой в Турине. Матч пройдет 2 ноября.

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