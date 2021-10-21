Аллегри: «Ювентус» мог сыграть лучше, но везет домой победу

Главный тренер «Ювентуса»подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0).

«Мы получили отличный результат. Могли сыграть лучше, но постараемся лучше подготовиться к матчу с "Интером" в воскресенье.

Сегодня что-то удалось лучше, что-то хуже, но домой мы везем победу. Это позволит нам выйти в следующий этап ЛЧ.

Кулушевски был решителен. Ему нужен был этот гол, чтобы у него появилась уверенность. В последней трети поля нужна большая ясность мысли и более четкое принятие решений. У нас плотный календарь, усталость тоже может влиять на результат», — передает слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

В следующем туре «Зенит» и «Ювентус» встретятся между собой в Турине. Матч пройдет 2 ноября.