Зенит — Ювентус прямая трансляция 20.10.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Зенит» занимает 2 место с 3 очками, «Ювентус» — 1 место с 6 очками.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 3.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Зенит»).

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