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    «У них там другая культура». Симеоне рассказал, почему не пожал Клоппу руку после поражения от «Ливерпуля»

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему не пожал руку Юргену Клоппу после матча с «Ливерпулем» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    Сразу после финального свистка Симеоне убежал в подтрибунное помещение, пока немец направлялся к нему.

  • Клопп: Пожмем руки с Симеоне при следующей встрече
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    • «Я обычно не жму руку тренеру другой команды после матча. Не вижу в этом смысла и мне это не нравится. Потому что кто-то всегда останется недоволен игрой, у всех разное настроение.

    У них там другая культура, но я не поддерживаю эту традицию. Но, конечно же, когда я увижу Клоппа в следующий раз, обязательно пожму ему руку», — приводит слова Симеоне Marca.

    Напомним, «Атлетико» проиграл «Ливерпулю» на своем поле со счетом 2:3. В начале второго тайма с поля был удален нападающий мадридской команды Антуан Гризманн.

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