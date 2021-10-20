«У них там другая культура». Симеоне рассказал, почему не пожал Клоппу руку после поражения от «Ливерпуля»

Главный тренер «Атлетико»объяснил, почему не пожал рукупосле матча с «Ливерпулем» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Сразу после финального свистка Симеоне убежал в подтрибунное помещение, пока немец направлялся к нему.

«Я обычно не жму руку тренеру другой команды после матча. Не вижу в этом смысла и мне это не нравится. Потому что кто-то всегда останется недоволен игрой, у всех разное настроение.

У них там другая культура, но я не поддерживаю эту традицию. Но, конечно же, когда я увижу Клоппа в следующий раз, обязательно пожму ему руку», — приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, «Атлетико» проиграл «Ливерпулю» на своем поле со счетом 2:3. В начале второго тайма с поля был удален нападающий мадридской команды Антуан Гризманн.