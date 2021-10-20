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    Клопп: Пожмем руки с Симеоне при следующей встрече

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о победе над «Атлетико» (3:2) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не пожал руку Клоппу после матча. Сразу после финального свистка аргентинец убежал в подтрибунное помещение, пока немец направлялся к нему.

    «Тяжелая игра, как мы и ожидали. В начале матча мы действовали удивительно хорошо. Мы забили два гола и показывали хороший футбол.

    "Атлетико" не слишком заботит владение мячом. Мы подарили им первый гол, второй получился красивым, но сколько пространства мы им предоставили… Так быть не должно.

    К перерыву, думаю, все понимали, что игра идет в одну сторону, и мы решили, что нам нужно вновь что-то предпринять должным образом.

    Во втором тайме мы сыграли действительно надежно, обе команды играли в интенсивный футбол. Мы получили право на пенальти, у соперника было удаление, так что все действительно было в нашу пользу.

    Что касается нашего пенальти, то на мой взгляд, это пенальти. Во втором эпизоде пенальти не было, считаю, арбитр принял правильное решение, хотя я удивился [что пенальти отменили после ВАР].

    Ну а с красной карточкой им не повезло, однако это удаление, удар ногой по лицу.

    Откровенно говоря, то, как мы выиграли, заботит меня меньше всего! В таком матче очень приятно взять три очка.

    Симеоне не пожал мне руку? Нам такое не нравится, и тут ситуация очевидна. Я бы хотел пожать ему руку. Его реакция, как и моя, не совсем тактична.

    Но в следующий раз при встрече мы обязательно пожмем руки. Тут ничего нет. Естественно, он был зол — не на меня, а на игру. Добавить тут нечего», — сказал Клопп BBC.

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