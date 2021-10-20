Ещенко: Российским арбитрам надо дать хорошую зарплату, чтобы не лезли посторонние мысли

Защитник «Спартака»рассказал, за счет чего можно повысить уровень судейства в чемпионате России.

«Хорошую зарплату им надо дать прежде всего, чтобы посторонние мысли не возникали. А потом внимательно смотреть. Если всё равно ошибаются так, что даже VAR не спасет, более серьезные меры нужны, наверное.

Сколько судей сейчас обслуживают одну игру? Шесть? Семь?

Шесть плюс инспектор. Вот видите. Ответственность должна быть, в 14 глаз можно рассмотреть что угодно», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после 11-ти туров.