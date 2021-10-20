ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Шериф»Молдавская сказка кончилась в Милане. «Интер» не дал «Шерифу» сотворить очередную сенсацию
  • 14:08
    • Мугуруса вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
  • 12:51
    • «Ньюкасл» объявил об увольнении Брюса с поста главного тренера
  • 12:43
    • Арбитражный суд признал «Тамбов» банкротом
  • 12:21
    • Черчесов высказался против отмены лимита на легионеров
  • 12:13
    • Россия потеряла одну позицию в рейтинге УЕФА
    Все новости спорта

    Дзюба о мотивации: У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет определенного потолка

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что у него по-прежнему нет проблем с мотивацией, несмотря на то, чего добился за последние несколько лет.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму.

    Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: "Все, я добился того, что мог". У меня такого никогда не было. Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться.

  • Черчесов призвал Карпина понять решение Дзюбы не играть за сборную
  • Читайте по теме

    • В любом деле ты должен победить. Мне с детства непонятен девиз "главное не победа, а участие". Если ты идешь, цель у тебя одна — первое место. Забил 100 — забей 110, 120, 130... И это не фантазии, а реальность.

    Каждый день ты должен доказывать, что ты лучший. Если что-то не получилось, твои проблемы никого не интересуют. Будь добр показывать уровень. Люди приходят на тебя, на команду. Нужно соответствовать», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

    Напомним, Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 из-за «неоптимальной формы».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лестер» обыграет «Спартак» с разгромным счетом?
  • «Спартак» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 3.52
    •
  • «Зенит» и «Ювентус» забьют не много?
  • «Зенит» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Барселона» обыграет «Динамо» Киев с крупным счетом?
  • «Барселона» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.24
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Спартак — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Зенит — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Йокерит — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Челси — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры