Дзюба о мотивации: У львов нет свидетельства о рождении. У меня нет определенного потолка

Нападающий «Зенита»заявил, что у него по-прежнему нет проблем с мотивацией, несмотря на то, чего добился за последние несколько лет.

«Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий . Когда почувствую, сразу что-то предприму.

Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: "Все, я добился того, что мог". У меня такого никогда не было. Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться.

В любом деле ты должен победить. Мне с детства непонятен девиз "главное не победа, а участие". Если ты идешь, цель у тебя одна — первое место. Забил 100 — забей 110, 120, 130... И это не фантазии, а реальность.

Каждый день ты должен доказывать, что ты лучший. Если что-то не получилось, твои проблемы никого не интересуют. Будь добр показывать уровень. Люди приходят на тебя, на команду. Нужно соответствовать», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

Напомним, Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 из-за «неоптимальной формы».