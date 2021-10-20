Адвокат оценил шансы «Зенита» в матче с «Ювентусом»

Экс-главный тренер «Зенита»высказался о шансах питерской команды в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«В домашних играх всегда есть шанс победить. Конечно, "Зенит" играл недавно, это усложнит задачу при подготовке, футболисты могут быть немного уставшими. Но я считаю, что всегда есть вероятность, что все будет успешно», — цитирует Адвоката ТАСС.

Матч третьего тура группового этапа между «Зенитом» и «Ювентусом» пройдет 20 октября в Санкт-Петербурге.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ювентус»

После двух туров «Ювентус» с 6 очками занимает первое место в таблице группы Н , далее идут английский «Челси» (3), «Зенит» (3) и шведский «Мальмё» (0).