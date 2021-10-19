Шахтёр Д — Реал Мадрид: смотреть онлайн трансляцию 19.10.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Шахтёр Д» занимает 4 место с 1 очком, «Реал Мадрид» — 2 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Реал Мадрид» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Мадрид»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 1.93.

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