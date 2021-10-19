Кембридж Юнайтед — Шеффилд Уэнсдей прямая трансляция 19.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Кембридж Юнайтед» занимает 18 место с 14 очками, «Шеффилд Уэнсдей» — 7 место с 19 очками.

Последний матч между собой: «Кембридж Юнайтед» — «Шеффилд Уэнсдей» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кембридж Юнайтед» — «Шеффилд Уэнсдей».

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