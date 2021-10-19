Карасев: Арбитры тренируются так же, как и футболисты, только без мяча

Российский арбитррассказал, как проходят тренировки судей, а также признался, что у него нет любимой команды.

«Как тренируются судьи? Как правило, самые выносливые футболисты пробегают по 12 км за матч. Судья покрывает расстояние в 10 км, иногда — больше. Тренируемся так же, как и футболисты, только без мяча.

Есть ли у меня любимая футбольная команда? Нет. Пристрастий к командам нет. Но есть много футболистов, которые могут нравится по стилю игры. Приятно следить за ними по телевизору. Нравятся креативные футболисты, работающие в центре поля. Впрочем, можно посмотреть и на тех, кто разрушает атаки. И среди таких есть профессионалы своего дела», — сказал Карасев в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Напомним, ранее стало известно, что Карасев будет главным арбитром матча Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал».