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    Карасев: Арбитры тренируются так же, как и футболисты, только без мяча

    Футбол Футбол России
    Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, как проходят тренировки судей, а также признался, что у него нет любимой команды.

    Сергей Карасев в недавнем матче «Спартак» — «Динамо»
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    Сергей Карасев в недавнем матче «Спартак» — «Динамо»

    «Как тренируются судьи? Как правило, самые выносливые футболисты пробегают по 12 км за матч. Судья покрывает расстояние в 10 км, иногда — больше. Тренируемся так же, как и футболисты, только без мяча.

    Есть ли у меня любимая футбольная команда? Нет. Пристрастий к командам нет. Но есть много футболистов, которые могут нравится по стилю игры. Приятно следить за ними по телевизору. Нравятся креативные футболисты, работающие в центре поля. Впрочем, можно посмотреть и на тех, кто разрушает атаки. И среди таких есть профессионалы своего дела», — сказал Карасев в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

    Напомним, ранее стало известно, что Карасев будет главным арбитром матча Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал».

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