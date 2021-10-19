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    Гисдоль о работе в «Локомотиве»: Финансовый аспект не имеет решающего значения

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    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал, почему принял предложение возглавить московский клуб.

    Маркус Гисдоль
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    Маркус Гисдоль

    «Уже примерно 10 лет я работал в Бундеслиге, там я почувствовал, что готов попробовать что-то новое. Ждал какого-то подходящего предложения. Ральф Рангник и Томас Цорн связались со мной — и мне стало очевидно, что в свое время самых больших успехов я добивался с Ральфом. Они мне рассказали, что они планировали. Им удалось меня быстро зажечь. Таким образом я оказался здесь. Финансовый аспект не имеет решающего значения. Я очень жду следующих месяцев, чтобы поработать здесь.

    Я и недели не провел здесь. Пока со всеми знакомлюсь, просматриваю много видео. В первой игре мы старались что-то изменить, игра получилась дикой, открытой с обеих сторон.

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    • Рангник (Ральф Рангник, руководитель отдела спорта и развития "Локомотива" — Прим. LiveSport.Ru) прав в том, что мы встретились и конкретно поговорили о "Локо", когда сменился тренер. Но мы хорошо друг друга знаем, общаемся. Поэтому СМИ в Германии неправильно об этом рассказали.

    Какое будущее Пашинина и Лоськова? Они мне помогают. Они знают команду. Я сказал им, что они не виноваты в том, что у клуба новый тренер. Они получают шанс, я хочу вместе работать. Предложил им сделал что-то позитивное вместе. Они это хорошо восприняли.

  • Рангник рассказал, почему «Локомотив» возглавил Гисдоль
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    • Томас Цорн сказал: "Хочешь, чтобы я, как в Германии, сидел на скамейке?" Я ответил: "Да, это будет здорово, если получится". Мне важен контакт с менеджером, Томас мне очень помогает, у него хороший контакт с игроками. Я привык обсуждать какие-то детали и с менеджером тоже. У него бывает другой взгляд, как действовать дальше. Ничего необычного в этом нет, мне привычно, что менеджер сидит на скамейке», — приводит слова Гисдоля «Матч ТВ».

    В первом матче под руководством Гисдоля «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2).

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