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    Флитвуд Таун — Бёртон Альбион прямая трансляция 19.10.2021, смотреть онлайн

    Флитвуд Таун — Бёртон Альбион: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Футбол Англии
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Флитвуд Таун» — «Бёртон Альбион» в английской Первой Лиге.

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    В турнирной таблице «Флитвуд Таун» занимает 19 место с 13 очками, «Бёртон Альбион» — 8 место с 19 очками.

    Последний матч между собой: «Флитвуд Таун» — «Бёртон Альбион» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Флитвуд Таун»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флитвуд Таун — Бёртон Альбион.

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