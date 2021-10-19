Бешикташ — Спортинг: смотреть онлайн трансляцию 19.10.2021

В 19:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Бешикташ» занимает 3 место с 0 очками, «Спортинг» — 4 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Спортинг» — «Бешикташ» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бешикташ» — «Спортинг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Спортинг»).

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