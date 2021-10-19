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    Бартомеу раскритиковал трансферы Дембеле и Коутиньо в «Барселону»

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    Экс-президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу признал, что трансферы полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» и Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» не оправдали ожиданий.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    «Переходы Дембеле и Коутиньо? Некоторые из тех игроков, что мы купили за большие деньги, не оправдали ожиданий, но такие вещи случаются в футболе. Когда эти два игрока были подписаны, все аплодировали.

    Коутиньо пришел, потому что Иньеста уходил. Он был лучшим игроком в чемпионате Англии. Дембеле пришел из-за ухода Неймара и подходил по характеристикам для его замены», — цитирует Бартомеу AS.

    Напомним, что «Барселона» выложила за переход Дембеле 135 миллионов евро в августе 2017 года и аналогичную сумму за Коутиньо в январе 2018 года.

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