Атлетико — Ливерпуль прямая трансляция 19.10.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе B Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Атлетико» занимает 2 место с 4 очками, «Ливерпуль» — 1 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Атлетико» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетико»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 2.21.

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