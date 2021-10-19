Аякс — Боруссия Д: смотреть онлайн трансляцию 19.10.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Аякс» занимает 1 место с 6 очками, «Боруссия Д» — 2 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Аякс» — «Боруссия Д» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Боруссия Д»).

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