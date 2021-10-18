Венеция — Фиорентина прямая трансляция 18.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав итальянской Серии А.

В турнирной таблице «Венеция» занимает 19 место с 5 очками, «Фиорентина» — 8 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Венеция» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фиорентина»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венеция» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

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