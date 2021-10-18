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    Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас Сити прямая трансляция 18.10.2021, смотреть онлайн

    Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Футбол MLS
    В 05:00 начнётся прямая трансляция матча «Ванкувер Уайткэпс» — «Спортинг Канзас Сити» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Ванкувер Уайткэпс» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ванкувер Уайткэпс» — «Спортинг Канзас Сити».

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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