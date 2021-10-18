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    Тренер «Зенита» надеется на победу над «Ювентусом»

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    Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

    Андреа Сканавино
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    Андреа Сканавино

    «Первое, о чем я подумал после жеребьевки — здорово, я смогу еще один раз увидеться со своей семьей! Затем, конечно, пришло осознание, что впереди у нас игры с очень сильной командой, которую тренирует человек, выигравший с клубом множество трофеев и недавно вернувшийся в Турин. Да, я не ожидал, что старт "Юве" в Серии А окажется таким — вижу, что они понемногу набирают обороты, но и "Зенит" очень качественно прибавил за последние месяцы.

    Конечно, у нас не такой большой опыт игры в еврокубках, но, с другой стороны, все больше зенитовцев — последний пример: Сутормин и Чистяков — вызываются в сборную России, дебютируют там и получают международный опыт. И я очень радуюсь этому, потому что это очень важно для "Зенита".

    Надеюсь, мы сможем победить "Ювентус". Это будет очень непросто, но один матч — это один матч, на поле может произойти все, что угодно. Все будет зависеть от комплекса факторов, важно биться и получать удовольствие от игры.

    У нас прекрасный стадион — на мой взгляд, лучший. Он куда красивее стадиона "Ювентуса", они находятся на двух разных уровнях. У нас потрясающие болельщики, которые поддерживают нас на каждой игре и в любой ситуации, тогда как фанаты "Юве" иногда бывают критически настроены по отношению к команде. Поэтому нам очень повезло, что в Петербурге мы играем в таком окружении. Так что все возможно», — цитирует Сканавино официальный сайт «Зенита».

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