Осинькин: Нам было непросто в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Крыльев Советов»поделился впечатлениями после победы в 11-м туре РПЛ над(2:0).

«Скажу так, что те, кто считают, что победа над "Нижним Новгородом" должна быть обязательна, тот или сильно заблуждается, или плохо смотрит нынешний чемпионат.

Во-первых, они выше нас были по турнирной таблице, во-вторых, те, кто хоть немного недооценил, либо хоть чуть-чуть не справился с уровнем "Нижнего Новгорода", потеряли с ними очки.

Просто так команда к 10-му туру набрать 14 очков не может. Хорошая организация игры, достаточно подвижные футболисты, умеющие контролировать мяч. Нам было непросто.

Мы входили в игру не очень хорошо, потом создали несколько полумоментов. В итоге свой момент голом закончили.

Дальше был неплохой отрезок до второго гола, но после него мы не смогли контролировать матч, так как это надо, чтобы удержать такое преимущество.

Надо отдать должное сопернику — это было очень большое давление. Причины, почему так произошло, для меня понятны», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.